Keanu Reeves' (55) Fans sind von seiner neuen Liebe entzückt! Am vergangenen Wochenende sorgte der Schauspieler für einen zuckersüßen Anblick: Zusammen mit seiner Geschäftspartnerin Alexandra Grant erschien er auf dem roten Teppich eines Events – Händchen haltend! Die 46-Jährige hat es dem Hollywoodstar offensichtlich angetan, denn die Turteltauben wirkten total verliebt. Nach diesem Auftritt überhäufte Keanus Fangemeinde ihn mit Glückwünschen.

Die Twitter-User rührt Keanus privates Glück regelrecht zu Tränen: "Ich weine eigentlich nicht wegen Promis, aber ich finde es so toll, meinen Mann glücklich zu sehen." Vor allem eine Tatsache finden die Befürworter super: Mit seinen 55 Jahren datet der "Matrix"-Star eine Frau in einem ähnlichen Alter wie er selbst. "Ich weiß nicht, wieso ich so glücklich bin, dass Keanu Reeves eine seinem Alter entsprechende Freundin hat", schreibt ein Anhänger.

Kein Wunder, dass alle so aus dem Häuschen sind – schließlich war Keanu lange Zeit nicht mehr mit einer Frau in der Öffentlichkeit aufgetaucht. Die letzte ernsthafte Beziehung des US-Amerikaners zu der Schauspielerin Jennifer Syme hatte 2001 ein tragisches Ende genommen: Zwei Jahre nachdem ihr Baby mit acht Monaten im Mutterleib verstorben war, verlor die 28-Jährige durch einen Autounfall ihr Leben.

Getty Images Alexandra Grant und Keanu Reeves 2019 in Los Angeles

Anzeige

Getty Images Schauspieler Keanu Reeves

Anzeige

BAUER, RANDY BAUER GRIFFIN LL Keanu Reeves bei Jennifer Symes Beerdigung 2001

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de