Das war dann wohl ein Satz mit X: Silvia und Wolfgang Lüttge konnten bei Bares für Rares aus ihrem Mitbringsel kein Geld machen! Das Ehepaar stellte bei der Trödelshow einen Holzstuhl vor, den es in den 80er-Jahren aus einer Haushaltsauflösung erstanden hatte. Sie selbst hätten im Internet solche Möbel mit einem Verkaufswert von zu 2.000 Euro gefunden, gaben sie in der Show an. Dennoch pendelten sie sich selbst bei einer Wunschsumme von 500 Euro ein. Mit dieser Schätzung lagen die Besitzer aber leider ein gutes Stück daneben!

Der Experte in der TV-Show schätzte das Produktionsjahr der Antiquität auf etwa 1880 oder früher und setzte den Wert zwischen 300 bis 350 Euro an. Schon da musste das Paar schlucken. Und auch bei den Händlern wurde die Zahl nicht nach oben korrigiert: Die bereits restaurierte Sitzgelegenheit fand keinen großen Anklang und schaffte nur ein Höchstgebot von 150 Euro. Enttäuscht zogen das Paar mit der Rarität wieder von dannen. "Ich hatte schon meinen Preis von erst 500 auf 350 Euro gesenkt und dann kam nur 150 raus. Da hat die Reparatur ja schon mehr gekostet", erklärte Wolfgang Lüttge den Rückzieher.

Immer wieder müssen Kandidaten der Trödelshow ihre oft viel zu großen Erwartungen gehörig herunterschrauben. Auch Teilnehmerin Petra hatte in einer früheren Folge eine Enttäuschung hinnehmen müssen: Ihr prunkvoller Ring hatte sich unter den fähigen Augen von Goldschmiedin Wendela Horz als Fälschung entpuppt. "Und auch die Steine sind nicht echt", hatte die Expertin erklärt.

