Mit Vollgas ins neue Lebensjahr! Kendall Jenner (24) lässt es an ihrem 24. Geburtstag richtig krachen – und das gleich mehrfach. Am vergangenen Freitag feierte das Model zusammen mit ihren kostümierten Gästen in ihren Ehrentag hinein. Sie selbst sorgte als goldene Elfe für einen echten Hingucker. Die Party ging allerdings noch munter weiter – und zwar auf einem Motorsport-Gelände. Zusammen mit ihrer Familie vergnügte sich Kendall dort bei einem Autorennen – und schaute sich sogar einige Profi-Skills ab!

"Gestern sind wir mit unseren Autos zur Strecke gefahren", erklärte die 24-Jährige ihren Followern unter ihrem Instagram-Beitrag und schrieb weiter: "Und ich habe gelernt, wie man driftet." In den Beiträgen ist zu sehen, dass der Keeping up with the Kardashians-Star selbst am Steuer saß und sich – wie in den The Fast and the Furios-Action-Streifen – in die Kurven legte. Dabei hatte Kendall sichtlich Spaß daran, sich einmal nicht an die Verkehrsregeln halten zu müssen. Auch Kim (39) feuerte ihre Halbschwester bei dem Training an.

Caitlyn Jenner (70) ließ es sich ebenfalls nicht nehmen, ihrer Tochter mit liebevollen Umarmungen zum Geburtstag zu gratulieren. Auch sie war auf dem Motorsport-Gelände mit dabei und schrieb auf ihrem Insta-Account: "Kendall ist schnell unterwegs!"

Instagram / kendalljenner Kendall Jenner, November 2019

Instagram / kendalljenner Kendell Jenner, Model

Instagram / caitlynjenner Caitlyn Jenner mit Tochter Kendall

