Wie steckt Melissa (24) diesen Korb weg? Es fing alles so vielversprechend an: Während Melissa bei Love Island nach der großen Liebe gesucht hatte, verfolgte Pietro Lombardi (27) ihr Treiben vor dem TV – und verguckte sich doch glatt in die Brünette. Nach der Show gaben die beiden an, sich aktuell in der Kennenlernphase zu befinden. Doch nun der Schock: Pietro offenbarte seiner Community, doch kein Partnerinnen-Potenzial in ihr erkannt zu haben. Doch wie geht es Melissa nach dieser Abfuhr von dem Sänger?

Kurz nachdem Pietro auf seinem Instagram-Account Klartext über den gescheiterten Beziehungsversuch gesprochen hatte, meldete sich auch die 24-Jährige in ihrer Story zu Wort. Sichtlich niedergeschlagen erklärte sie aus dem Auto: "Heute war kein so guter Tag für mich. Heute war ich nicht so gut drauf leider. Aber es geht halt auch nicht immer." Ob das möglicherweise etwas mit Pietros Entscheidung gegen sie zu tun hat, ließ sie dabei allerdings offen. Melissa weiß sich jedoch immerhin bei schlechter Laune zu helfen: "Und ich glaube, nachdem ich heute mal Besuch hatte, nehme ich mir mal 'ne heiße Badewanne mal mit ganz, ganz viel Schaum. Obwohl ich überhaupt kein Mensch bin, der gerne badet, ich gehe immer nach zwei Minuten raus, weil es mir zu warm ist, aber heute brauche ich das", berichtete sie.

Doch warum eigentlich gab Pietro einer "Pielissa"-Lovestory keine weitere Chance? Er sei einfach nicht bereit dazu und habe schlichtweg zu viel mit seiner Arbeit zu tun, verriet er in mehreren Story-Clips. Die restliche Zeit wolle er dann aktuell lieber mit seinem Sohn verbringen. Nichtsdestotrotz – Melissa gefalle ihm nach wie vor sehr gut: "Ich schätze sie als Mensch wirklich sehr. Sie ist eine wirklich tolle Frau."

Instagram / _pietrolombardi_ Pietro Lombardi, Musiker

Instagram / melissa_loveisland Ex-"Love Island"-Kandidatin Melissa

Instagram / _pietrolombardi_ Pietro Lombardi, Musiker

