Gibt es schon das nächste Bachelor in Paradise-Traumpaar? Vor wenigen Tagen wurden Promiflash Fotos zugespielt, auf denen man die diesjährigen Kandidaten Carina Spack und Serkan Yavuz (26) bei einem Date sehen kann. Weitere Liebes-Hinweise konnte man auf ihren Social-Media-Accounts erkennen. Jetzt findet man auch bei zwei weiteren Teilnehmern verdächtige Indizien – kommen Filip Pavlovic (25) und Samantha Justus (29) ebenfalls in der Show zusammen?

Die blonde Mama und der Sportliebhaber sind nämlich aktuell in derselben Stadt, um Urlaub zu machen. Filip und Samantha verbringen gleichzeitig Zeit in Barcelona. Kann das ein Zufall sein? Zwar sieht man die beiden in ihren Instagram-Stories nie zusammen, genauso wenig sieht man aber die jeweilige Begleitung der beiden. Es könnte sich also durchaus um einen ersten gemeinsamen Pärchen-Urlaub handeln.

Innerhalb der Show, die schon vor Wochen abgedreht wurde, bandelt Samantha zwar gerade mit Aurelio Savina (41) an und Filip mit Jade Übach, trotzdem scheint der letzte Drops da noch nicht gelutscht zu sein. Immerhin stehen noch einige Folgen bevor, in denen sich auch der ehemalige Bezirzer von Nadine Klein (34) und die einstige Der Bachelor-Kandidatin von Oliver Sanne (33) besser kennenlernen können.

Instagram / filip_pavlovic1 Filip Pavlovic 2019 in Barcelona

Instagram / samantha_justus TV-Darstellerin Samantha Justus

