Nach nur wenigen Monaten: Samantha Abdul ist wieder Single!

Alles aus und vorbei bei Samantha Abdul (34) und ihrem Partner! Wie die einstige Bachelor-Kandidatin in einer Instagram-Fragerunde verrät, haben sie sich getrennt. "Mein letzter Partner und ich haben uns dazu entschlossen, getrennte Wege zu gehen", schreibt die Influencerin und erklärt weiter: "Mir geht es gut. Ich bin darauf fokussiert, wieder mit mir im Einklang zu sein und weiß jetzt, wer richtig für mich und meine Vorstellungen ist." Wann genau die beiden ihre Beziehung beendet haben, verrät sie nicht. Die genauen Trennungsgründe behält sie ebenfalls für sich.

Dabei wirkte es vor wenigen Wochen noch so, als ob bei der 34-Jährigen alles perfekt läuft. Mitte Mai teilte sie süße Fotos mit ihrem damaligen Freund. "Mir egal wo – Hauptsache, wir sind zusammen", schrieb sie verliebt unter einem Instagram-Video, in dem sie mit ihrem Freund in einem Pool knutschte. Eine Überraschung, denn zuvor hatte sie ihn nie im Netz gezeigt. Auch den Namen des Mannes gab Samantha bis heute nicht preis.

Im Januar hatte die Reality-TV-Bekanntheit publik gemacht, dass sie wieder in festen Händen ist. "14 Jahre habe ich nach jemandem gesucht, der so ist wie du. 14 Jahre lang habe ich es nicht gefunden. Weil es niemanden gibt wie dich. Und niemals geben wird", hatte sie damals geschwärmt. Doch während ihrer Beziehung zeigte sie sein Gesicht nie und verriet auch seine Identität nicht. Den Grund dafür erklärte sie in ihrer Instagram-Story. "Er hat kein Insta, ist selbst also null aktiv auf Social Media und möchte hier nicht stattfinden. Außerdem habe ich aus der Vergangenheit gelernt und möchte einiges aus meinem Privatleben auch privat halten."

Instagram / samanthaabdul Samantha Abdul mit ihrem Freund, Mai 2024

Instagram / samanthaabdul Samantha Abdul

