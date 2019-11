Iskra Lawrence kann ihr Babyglück nicht mehr verbergen! Das Curvy-Model gab erst Anfang dieses Jahres ein romantisches Update: Sie und der US-Musiker Philip Payne sind ein Pärchen. Schon einen Monat zuvor waren die beiden turtelnd in der Öffentlichkeit gesichtet worden. Details über ihre Beziehung behält die Beauty eigentlich für sich. Doch eine Neuigkeit lässt sich mittlerweile nur noch schwer verstecken: Die Blondine erwartet Nachwuchs!

Iskra wurde am Montag auf dem Weg ins Nagelstudio in New Jersey gesichtet, wie Paparazzi-Fotos zeigen. Ihr eng anliegendes Kleid und die High-Knee-Stiefel mit Schlangen-Print rücken bei ihrem Anblick definitiv in den Hintergrund, denn: Unter dem Stoff ihres Oberteils zeichnet sich ein beachtlicher Babybauch ab! Die werdende Mama strahlt glücklich in die Kameras und versucht auch überhaupt nicht, ihre Wölbung zu verstecken.

Da kamen die neugierigen Fotografen der Laufstegschönheit wohl zuvor: Denn die 28-Jährige eröffnete kürzlich noch auf Instagram, dass sie eine Ankündigung machen wolle. "Ich habe eine aufregende Neuigkeit und ich denke, ich bin bereit, es allen mitzuteilen. Vielleicht um zwei Uhr. Lasst mich nur noch ein paar Dinge regeln", erklärte sie. Tja, den Nagelstudio-Besuch hätte sie wohl nach hinten verschieben sollen!

Instagram / iskra Musiker Philip Payne und Curvy Model Iskra Lawrence

Splash News Iskra Lawrence in Miami

Instagram / iskra Iskra Lawrence, Curvy Model

