Pietro Lombardi (27) beteuert die Authentizität seines Dating-Verhaltens! Der Sänger und die Love Island-Beauty Melissa (24) hatten mit ihrer sich vermeintlich anbahnenden Romanze in den vergangenen Wochen für rosaroten Wirbel gesorgt – doch damit ist jetzt Schluss! Der ehemalige DSDS-Kandidat verkündete am Dienstag im Netz, dass aus der 24-Jährigen und ihm kein Paar werden würde. Um etwaigen Hatern vorzubeugen, stellte der "Phänomenal"-Interpret im selben Atemzug auch klar: Er wollte mit der Liebelei nicht für Schlagzeilen sorgen!

In seiner Instagram-Story erklärte Pietro: "Natürlich wird der eine oder andere sagen, ihr wolltet nur PR. Es darf auch ruhig arrogant klingen, aber wenn einer keine PR braucht, was Beziehungen angeht oder Kennenlern-Phase, dann bin ich das." Er sei mit seiner Musik und durch seine Auftritte im Fernsehen so erfolgreich, dass er solch berechnendes Turteln nicht nötig hätte, um sich mehr Ruhm zu sichern.

In dem Statement schilderte der 27-Jährige auch die Hintergründe seiner Entscheidung: "Wir haben uns jetzt zweimal getroffen. Einmal bei mir, einmal bei ihr und es war echt sehr schön. Trotzdem habe ich mir meine Gedanken gemacht, ob ich bereit bin für eine Beziehung, ob ich bereit bin für mehr." Am Ende habe er einfach keine Zukunft für sie beide gesehen.

