Die Beziehung des ehemaligen DSDS-Traumpaares Sarah (27) und Pietro Lombardi (27) ging 2016 in die Brüche. Die beiden halten dank ihres Sohnemanns Alessio (4) allerdings bis heute zusammen, denn der vierjährige Lombardi-Nachwuchs wohnt bei seiner Mama und verbringt so viel Zeit wie möglich mit seinem Papa. Auch Familienfeste, wie Heiligabend, feiern die drei nach wie vor gemeinsam – und das scheint Pietro gar nichts auszumachen.

Bei einer Fragerunde in seiner Instagram-Story am Montagabend stand der "Phänomenal"-Interpret seinen Fans Rede und Antwort. Ein Abonnent wollte von dem DSDS-Juror wissen, ob es für ihn nicht unangenehm sei, mit seiner Ex-Frau gemeinsam Weihnachten verbringen zu müssen. Auf die Frage antwortete Pie ehrlich: "Quatsch, es ist alles entspannt. Es ist ja jetzt das vierte Jahr schon so."

Die beiden Musiker versuchen für ihren Sprössling, an einem Strang zu ziehen, daher verbringt das Ex-Paar auch andere besondere Tage im Jahr zusammen. So feierte Pietro dieses Jahr zusammen mit seinem Sohn und seiner einstigen Angebeteten Sarahs 27. Geburtstag.

Instagram / _pietrolombardi_ Pietro und Alessio Lombardi

Instagram / sarellax3 Alessio und Sarah Lombardi

Instagram / sarellax3 Pietro, Sarah und Alessio Lombardi

