Wie handhaben sie nach ihrer Trennung das Thema Kindererziehung? Obwohl die Beziehung des einstigen DSDS-Traumpaares Sarah (26) und Pietro Lombardi (27) 2016 in die Brüche gegangen ist, halten die Ex-Partner dank Söhnchen Alessio (4) bis heute zusammen. Der kleine Lombardi wohnt bei seiner Mama und verbringt so oft wie möglich Zeit mit seinem Papa. Doch wer hat bei der Erziehung des Jungen eigentlich das Sagen? Pietro erzählt es der Öffentlichkeit in einem Interview.

"Wir reden sehr viel und wir erziehen Alessio eigentlich gemeinsam", stellt der Sänger in einem Gespräch mit RTL klar. Obwohl sein Sohn bei Sarah lebt und sie damit die Hauptverantwortung trägt, verwende er den Begriff "alleinerziehende Mutter" in ihrem Fall nicht. "Wir haben die Aufgaben gut verteilt. Ich glaube, viele getrennte Paare können sich da eine Scheibe abschneiden", berichtet er stolz. Auch Sarah ist mega-happy, dass Pietro sie bei der Erziehung unterstützt und gibt zu, dass sie dabei keine strikten Regeln befolge.

"Kindererziehung ist ein Rätsel für sich. Ich geh' da immer so nach dem Bauchgefühl", erklärt die Sängerin. Der "Señorita"-Interpret vertraue der Intuition seiner Ex-Frau. Auch sonst zeigen sich die beiden aktuell in völliger Harmonie. Sarah und Pietro verstünden sich sogar so gut, dass sie sich ab und zu Liebestipps geben, plauderte der 27-Jährige neulich aus.

Instagram / sarellax3 Sängerin Sarah Lombardi mit Sohn Alessio

Anzeige

Instagram / pietro._.lombardi Pietro Lombardi mit seinem Sohn Alessio

Anzeige

Getty Images Sarah und Pietro Lombardi, 2012

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de