Was ist für Publikumsliebling Horst Lichter (57) eigentlich das Wichtigste im Leben? Der Moderator steht seit 2013 für das ZDF-Format Bares für Rares vor der Kamera und bekommt in der beliebten Trödel-Show alles Mögliche zu Gesicht. Bei seiner Arbeit sind ihm schon allerhand Krempel, aber auch echte Raritäten untergekommen. Doch hat Horst auch einen Schatz, der ihm privat am wertvollsten ist?

"Das ist meine Frau", verriet er im Interview mit Kurier. Der Fernsehkoch ist seit 2009 in dritter Ehe mit Nada Lichter verheiratet. Die 47-Jährige teilt den Stammplatz im Herzen ihres Mannes mit ein paar anderen Familienmitgliedern: "Natürlich auch meine drei Kinder, ihr Sohn, meine drei Enkelkinder, mein Bruder. Mein größter Schatz sind tatsächlich Menschen. Menschen, die ich lieb habe", betonte der 57-Jährige.

Auch sein vor über 30 Jahren verstorbenes Kind wird wohl immer in Horsts Gedanken sein. "Alles läuft schön nach Plan fürs Leben. Dann bin ich das erste Mal wach geworden. Wenn du einen richtigen Schicksalsschlag hast, wirst du das erste Mal im Leben wirklich wach", erzählte der Entertainer im Frühjahr in der Late-Night-Sendung Dinner Party.

Getty Images Horst Lichter und seine Frau Nada

Becher/WENN.com Horst Lichter in der "NDR Talk Show"

Getty Images Horst Lichter und seine Frau Nada 2016 in Hamburg

