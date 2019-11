Kommende Woche ist es endlich so weit! In der zweiten Staffel von Dancing on Ice werden zehn Promis versuchen, die Jury und das Publikum von ihren tänzerischen Fähigkeiten auf der spiegelglatten Fläche zu überzeugen. Nachdem das Training bei einigen Teilnehmern bereits erste Blessuren hinterlassen hat, gibt es einen Kandidaten, um den es bisher noch ruhig gewesen ist: André Hamann. Promiflash stellt euch den Tattoo-Liebhaber vor!

Der 32-Jährige absolvierte nach seinem Schulabschluss eine kaufmännische Ausbildung bei Peek & Cloppenburg. Anschließend zog es ihn nach Wien, wo er zunächst als Trainee für H&M arbeitete. Als André sich auf Empfehlung eines Fotomodells bei einer Agentur vorstellte, sollte sich sein Leben um 180 Grad wenden: Es dauerte nicht lange, bis er für internationale Kampagnen von Marken wie Hugo Boss, Dolce & Gabbana und Calvin Klein (76) als Model gebucht wurde.

2014 gründete der Bartträger zusammen mit Freunden das Modelabel Haze and Glory und eröffnete zwei Geschäfte – eines auf Bali, das andere in Berlin. Zwei Jahre später suchte er in der elften Staffel von Germany's next Topmodel nach einem Gesicht für seine damalige Kampagne. Das Rennen machte Julia Wulf (24).

André, der unter anderem das Cover von Men's Health zierte, hat sich auch auf Instagram einen Namen gemacht. Mittlerweile folgen ihm über eine Millionen Profile auf der Social-Media-Plattform. "Ich denke, man könnte mich als Influencer bezeichnen. Aber eigentlich mag ich diese Beschreibung nicht. Jemand wie Michelle Obama ist für mich ein wahrer Influencer. Ich glaube, ich bin eher ein digitaler Storyteller", äußerte sich der Webstar in einem Interview mit InStyle.

Über seine Teilnahme bei "Dancing on Ice" ist André schon total aus dem Häuschen, doch Eiskunstlauf sei für ihn auch eine Herausforderung. "Wer schon mal auf dem Eis stand, weiß, wie schwer es ist", kommentierte er einen seiner Beiträge auf Instagram.

Instagram / andrehamann André Hamann, Influencer

Instagram / andrehamann Male-Model André Hamann

Instagram / andrehamann Tattooliebhaber André Hamann

Instagram / andrehamann Influencer André Hamann

SAT.1/Marc Rehbeck Topmodel André Hamann mit seiner Profi-Eistanzpartnerin Stina Martini



