Sonja Zietlow (51) durchlebt im Moment eine sehr emotionale Zeit. Die Dschungelcamp-Moderatorin musste sich vor kurzem schmerzlichst von ihrem geliebten Haustier und Familienmitglied verabschieden und ist in tiefer Trauer. In einem rührenden Text richtete Sonja im Netz im Namen der ganzen Familie letzte dankende Worte an ihre wuschelige Fellnase und Hunde-Freundin Lotta. In den sozialen Netzwerken lässt sie auch ihre Follower an ihrem Verlust teilhaben.

"Nun hat es eine Weile gedauert, bis ich diese Zeilen verfassen konnte. Du hast uns ganz schön den Boden unter den Füßen weggerissen", schrieb Sonja auf ihren sozialen Plattformen. Die Moderatorin liebt Tiere über alles und musste in der Vergangenheit schon drei ihrer Vierbeiner beerdigen. Zum Gedenken an ihre kürzlich verstorbene Hündin Lotta, verstreute sie die Asche ihres bereits 2010 verstorbenen Border Collies Laska in Holland. Sie schrieb auf Facebook: "Wir freuen uns, dass Ihr alle jetzt wieder zusammen seid. Wenn ich ehrlich bin, bin ich ziemlich neidisch, kein Teil eurer Wiedersehens-Party zu sein!"

Sonja schrieb auch, dass sie sich sicher sei, dass ihre tierische Freundin, da wo sie jetzt ist, für gute Laune sorgen wird. Sie bedankt und verabschiedet sich in ihrer Nachricht mit den Worten: "Wir sind glücklich, dass du uns in dein Leben gelassen hast, und hoffen, dein Leben ebenso bereichert zu haben!" Die Podengo-Português-Hündin wäre im Januar elf Jahre alt geworden.

Instagram / sonja_zietlow Sonja Zietlows Hund Lottchen

Anzeige

Instagram / sonja_zietlow Ein Foto von Sonja Zietlows Hund Lottchen

Anzeige

Instagram / sonja_zietlow Sonja Zietlow und ihre beiden Hunde, Juni 2019

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de