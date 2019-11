Bloggerin Carmen, besser bekannt als Carmushka, ist seit Jahren supererfolgreich in der Instagram-Welt unterwegs. Abseits ihres eigenen Blogs und ihres Modelabels, liegt der gebürtigen Düsseldorferin vor allem ihre Community am Herzen – und dank dieser hat die Beauty jetzt auch einen riesigen Meilenstein in ihrem Leben erreicht: Carmen hat zusammen mit ihren Followern den Bau einer Schule in Malawi finanziert!

Sich voll und ganz nur auf die Fans zu verlassen, kommt für die Macherin aber nicht infrage – sie und Ehemann Niclas haben selbst tief in die Tasche gegriffen und von ihrem eigenen Geld 10.000 Euro in das Projekt Schulbau gesteckt. Doch damit noch lange nicht genug, denn innerhalb kürzester Zeit kam die angestrebte Summe zusammen. "Ihr habt gerade diese Schule mit uns zusammen finanziert, in zwei Stunden", meldete sich Carmen total aufgelöst und glücklich bei ihren Supportern auf Instagram.

Auch die amtierende Bachelorette-Beauty Gerda Lewis (26) und Model Elena Carrière haben von der ganzen Aktion Wind bekommen. Vor allem Elena (23) ist total aus dem Häuschen und kann nicht fassen, wie schnell das Projekt Fahrt aufgenommen hat. "Das ist das perfekte Beispiel dafür, wie wunderbar man diese Plattform hier nutzen kann", schrieb die 23-Jährige unter einem Insta-Story-Beitrag.

Instagram / carmushka Carmushka, Netz-Star

Anzeige

Instagram / carmushka Bloggerin Carmushka

Anzeige

Instagram / carmushka Carmushka, Bloggerin

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de