Der Kardashian-Jenner-Clan ehrt seinen Momager! Am Dienstag wurde Kris Jenner (64) nun ein Jahr älter und feierte umgeben von ihren geliebten Töchtern ihren Ehrentag. Schon vorab hatten Kylie (22), Khloe (35) und Co. ihre Mutter im Netz mit Glückwünschen und rührenden Liebesbekundungen im Netz überhäuft – doch damit nicht genug: Zum Geburtstag ihrer Mom ließ die Zweitälteste Kim Kardashian (39) sich ein ganz besonderes Geschenk einfallen, das Kris vor lauter Rührung zum Weinen brachte!

Via Instagram-Story teilte die 39-Jährige den Moment mit ihren Fans, in dem das Geburtstagskind sein Präsent auspackte: Ein ganzer Tag in ihrem alten Haus in Beverly Hills, in dem Kris' ihre Kinder großgezogen hat! "Ich habe es sogar extra so einrichten lassen wie früher", betonte Kim, während ihre Mutter ihr Glück noch gar nicht fassen konnte – schon kurz darauf brachen bei dem Familienoberhaupt dann alle Dämme und Freudentränen kullerten ihr über die Wangen.

Eigentlich hatte Kim vorgehabt, noch einen draufzusetzen: "Ich wollte es kaufen, aber leider steht es nicht zum Verkauf", erklärte die Make-up-Mogulin – doch Kris' Reaktion nach zu urteilen, hat sie sich mit der kleinen Reise in die Vergangenheit auch so schon selbst übertroffen. Was sagt ihr zu der Idee? Stimmt ab!

