Bei Die Höhle der Löwen geht es manchmal ganz schön hitzig zu! Vor allem dann, wenn gleich mehrere Löwen es auf einen guten Deal abgesehen haben, kommt es gerne mal zu Streitigkeiten zwischen den Investoren. Genau aus diesem Grund sind Georg Kofler (62) und Ralf Dümmel (52) erst in der gestrigen Folge wieder aneinandergeraten. Am Ende gewinnt eben meist nur einer den begehrten Gründer und dessen Unternehmen für sich. Ob die Löwen sich hinterher sehr ärgern, wenn ihnen ein Deal vor der Nase weggeschnappt wird?

Promiflash traf Löwin Dagmar Wöhrl (65) beim Pressetag zur aktuellen Staffel und hat mal nachgehakt, wie sehr sie sich in solchen Fällen aufregt. "Also, man ärgert sich in dem Moment, in dem man noch auf dem Stuhl sitzt. Man kämpft ja dafür!", gab die 65-Jährige zu und betone: "Es wäre jetzt gelogen, wenn ich sagen würde, das macht einem gar nichts aus." Dennoch sei sie nicht der Typ, der lange Gräuel hegt. "Aber sobald ich aufstehe und das Set verlasse für den Umbau, für den nächsten Pitch, ist es bei mir auch weg und dann ist es abgehakt und schau nach vorne."

So entspannt wie sie würde so mancher Kollege jedoch nicht damit umgehen. "Es gibt welche, die sind ein bisschen nachtragender. Bei mir ist das gleich weg, aber wir haben einen Löwen, der ist ein bisschen nachtragender", verriet Dagmar mit einem Augenzwinkern – wollte aber lieber keinen Namen nennen. "Man kann es sich sicher denken", scherzte sie lediglich. Hier spielt die Rechtsanwältin höchstwahrscheinlich auf Frank Thelen (44) an, der bereits bekannt dafür ist, schnell beleidigt zu sein.

Marquardt,Christian / ActionPress Dagmar Wöhrl aus "Die Höhle der Löwen"

bayernpress / ActionPress Dagmar Wöhrl aus "Die Höhle der Löwen"

Getty Images Frank Thelen, Investor

