Diesen Die Höhle der Löwen-Deal will Georg Kofler (62) unbedingt ergattern! Schon in einer vergangenen Episode war der Unternehmer heftig mit einem Gründer-Team aneinandergeraten: Weil die Erfinder von SIRPLUS sich seiner Meinung nach zu Unrecht als Moralapostel aufgespielt hatten, war Georg vor laufender Kamera ausgerastet. Auch am heutigen Abend haut er auf den Tisch – dieses Mal gerät er aber aus Angst davor außer sich, dass ihm ein gutes Geschäft durch die Lappen geht.

"Ralf in allen Ehren. Du machst es seit 30 Jahren, aber wir können das auch!", hört man den Geschäftsmann im Trailer zur heutigen Show ausrufen. Welchen Handel ihm sein Löwen-Kollege Ralf Dümmel (52) strittig machen will, ist in der kurzen Sequenz allerdings nicht zu sehen. "Lass uns doch Produkte vergleichen, wer wo steht mit welchem Produkt", provoziert Ralf den Investor und bekommt prompt dessen Gegenangriff zu spüren. "Da kann ich nicht mithalten, aber ich rede über die Zukunft, mein Freund", schießt Georg zurück.

Dass es bei dem Manager während der Show häufig hitzig zugeht, ist seinem Temperament zu verdanken. In einem Promiflash-Interview gab Georg bereits zu, sich des Öfteren von seinen Gefühlen leiten zu lassen. "Ich bin ein impulsiver, spontaner Typ, der Emotionen eher rauslässt, der sich schneller ärgert, aber sich auch schneller begeistert als andere vielleicht."

Andreas Rentz / Getty Images Georg Kofler, neuer Investor bei "Die Höhle der Löwen"

Galuschka Horst/ ActionPress Investor Ralf Dümmel

Getty Images "Die Höhle der Löwen"-Investor Georg Kofler

