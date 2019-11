Yannic Dammaschk arbeitet hart an seinem Körper! Bis vor Kurzem kämpfte der Aachener in der Kuppelshow Die Bachelorette um das Herz von Gerda Lewis (26). Die Rosenlady wollte er vor allem mit Charme und einer extra Portion Muskelkraft für sich gewinnen. Im TV-Format halfen Yannics Muckis ihm nicht – doch jetzt zahlten sich seine regelmäßigen Gym-Besuche aus: Bei einem Bodybuilding-Wettkampf gewann er Gold!

Auf seinem Instagram-Account veröffentlichte der 23-Jährige am vergangenen Montag ein Siegerfoto von der Veranstaltung in Rheinbach bei Bonn. Auf dem Bild hält der Muskelmann seinen goldenen Pokal in der Hand und strahlt über beide Ohren. Yannic trägt nur ein knappes schwarzes Höschen, um seine mit Bräunungscreme präparierten Muskeln bestmöglich zu präsentieren. Zu der Aufnahme schrieb er: "Bei Gold kann man schon mal lächeln."

Mittlerweile wiegt der 1,97-Meter-Mann 127 Kilogramm, doch vor ein paar Jahren brachte der Bodybuilder noch deutlich weniger Gewicht auf die Waage. Mit seinen Fans teilte der Fitness-Liebhaber einige Bilder aus der Vergangenheit, auf denen er von seiner aktuellen Form weit entfernt war.

