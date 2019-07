Ob Gerda Lewis (26) dieses Geständnis gefallen wird? Einer ihrer Bachelorette-Kandidaten scheint sich nicht nur mit einer Frau begnügen zu wollen – dabei kämpfen in der Datingshow doch 17 Herren um die Gunst EINER Lady. Während die GNTM-Beauty mit vier Jungs auf einem Gruppendate ist, plaudert Muskelberg Yannic Dammaschk doch tatsächlich gegenüber der restlichen Villen-Belegschaft aus: Er hat schon drei Partnerinnen – doch für Gerda wäre bei ihm immer noch Platz!

Wie schräg ist das denn? Der Luft- und Raumfahrttechniker berichtet am Pool der Männervilla: "Ich habe im Moment zwei. 2,5 – also eine Halbe noch dazu. Ich führe mehrere Beziehungen, ich liebe alle. Die Halbe kenne ich noch nicht so lange und nicht so gut. Also zwei Beziehungen und eine Freundschaft plus." Die Jungs reagieren darauf mit ungläubigem Lachen. Nur einer traut sich, dem 22-Jährigen Widerworte zu geben: "Bis du eigentlich hohl?" Nein, nicht nach der Yannic-Norm. Er findet sogar, dass Gerda hervorragend in sein Damen-Repertoire hineinpasse. "Es ist immer noch Platz für eine mehr und deswegen bin ich hier."

Nicht nur die Bachelorette-Herren sind von diesem Geständnis überrascht, auch die Zuschauer vor den Schirmen scheinen sich entsetzt an den Kopf zu fassen. Twitter explodiert gerade zu mit fiesen Kommentaren: "Der Fleischberg hat offensichtlich das Konzept von Single nicht verstanden", ätzt beispielsweise eine Userin. Ob Yannic damit sein Schicksal besiegelt hat und die Heimreise antreten muss?

TVNOW Gerda Lewis und Bachelorette-Kandidat Yannic

TVNOW Yannic Dammaschk, Reality-Star

Instagram / yannimon Yannic Dammaschk, Bachelorette-Kandidat

