Wo treibt sich Deutschlands beliebtester TV-Arzt rum? Sigmar Solbach stand seit den frühen 70er-Jahren vor der Kamera – doch den Durchbruch schaffte er in seiner Rolle als Dr. Stefan Frank. Von 1995 bis 2001 flimmerte er als einfühlsamer Gynäkologe und Frauenschwarm über die Mattscheiben. Nach weiteren Auftritten in Film und Fernsehen ist es mittlerweile aber ruhig geworden um den Schauspieler. Hat der 73-Jährige seine Karriere etwa an den Nagel gehängt?

Tatsächlich möchte der "Das Traumschiff"-Darsteller nicht mehr in der Branche tätig sein – und erklärt im Bild-Interview auch, warum: "Ich war 50 Jahre in dem Beruf. Damals haben wir noch Filme gemacht, heute ist TV nur noch oberflächlich, alles muss schnell gehen und es wird nur noch gespart. Das macht keinen Spaß." Die Arbeit brauche er auch nicht unbedingt, er habe in seinen aktiven Jahren so viel verdient, dass er nun davon leben könne. Heute unterstütze er seine Frau Claudia beim Ausüben ihrer Leidenschaft, dem Malen.

Das Paar hat sich 1989 am Theater kennengelernt. Zu der Zeit spielte Sigmar Solbach in einem Stück mit, während die 65-Jährige als Maskenbildnerin tätig war. "Wir waren sofort hin und weg voneinander. Weil wir aber beide noch in Beziehungen waren, ist nichts passiert", schilderte das TV-Gesicht. Erst zehn Jahre später hätten sie zueinandergefunden.

United Archives GmbH Sigmar Solbach in "Dr. Stefan Frank"

Getty Images Sigmar und Claudia Solbach 2017 in München

Getty Images Sigmar und Claudia Solbach 2015 in München

