Das macht "Dr. Stefan Frank"-Star Sigmar Solbach heute

Sigmar Solbach (78), einst bekannt als Dr. Stefan Frank, hat in den 90er-Jahren mit der RTL-Serie "Dr. Stefan Frank – Der Arzt, dem die Frauen vertrauen" die Herzen der Fernsehzuschauer erobert. Die Serie, die 1995 startete und über sechs Staffeln lief, zeigte ihn als charmanten Arzt, der sowohl beruflich als auch privat alle Hände voll zu tun hatte. Neben den dramatischen Fällen in der Praxis kreisten die Geschichten oft um das turbulente Liebesleben des fiktiven Arztes. In der Serie arbeitete Dr. Stefan Frank zusammen mit seinen Kollegen in der Waldner-Klinik und wohnte in unmittelbarer Nähe in einer Villa unter einem Dach mit seinem Vater Dr. Eberhard Frank, seiner Haushälterin, deren Bruder und seiner Sprechstundenhilfe.

In einem Interview mit Welt offenbarte er einmal, dass er die Rolle des charmanten Arztes ursprünglich ablehnen wollte – eine Entscheidung, die er zum Glück nie traf. "Ich verdanke dem Dr. Frank nicht nur Wohlstand und Popularität, sondern auch eine sehr schöne Zeit", so Solbach über die prägende Serie. Nach dem Ende der Serie 2001 blieb der Schauspieler der Branche zunächst treu. Er glänzte in Formaten wie Das Traumschiff, in mehreren "SOKO"-Krimis oder in der Verfilmung "Rosamunde Pilcher". Abseits der Kamera engagierte er sich immer wieder auf Theaterbühnen oder als Synchronsprecher.

Heute lebt Solbach mit seiner zweiten Ehefrau in München und setzt sich mit voller Hingabe für den Schutz von Delfinen ein. Als Vorsitzender der Gesellschaft zur Rettung der Delphine e. V. ist ihm das Schicksal der Meeresbewohner ein Herzensanliegen. "Delfine bauen eine ganz besondere Beziehung zu uns Menschen auf", schwärmte er in einem Interview mit dem Verein. Zwar genießt er inzwischen ein ruhigeres Leben abseits der Kamera, doch seine Fans erinnern sich gern an seine Rolle als Dr. Stefan Frank und den unverwechselbaren Charme, mit dem er über Jahre die Herzen vieler Zuschauer erobern konnte. Die Serie bleibt für viele Kult und ein fester Bestandteil der deutschen Fernsehgeschichte.

Sigmar Solbach

Sigmar Solbach und Florian Silbereisen

