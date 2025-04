TV-Star Sigmar Solbach verrät brisante Familienverhältnisse

Sigmar Solbach (78), bekannt aus der ZDF-Serie Das Traumschiff, hat aus seinem bewegten Leben nie ein Geheimnis gemacht. Nun berichtet der 78-Jährige in seiner kürzlich erschienenen Autobiografie "Mein Leben – Ein Traum?" von seiner schwierigen Kindheit. Besonders brisant: Die Enthüllung, dass der Mann, den er jahrelang für seinen Onkel Werner gehalten hatte, in Wirklichkeit sein leiblicher Vater war. "Bis zu meinem zehnten Lebensjahr freute ich mich über üppige Geschenke zu Weihnachten und meinen Geburtstagen von einem gewissen Onkel Werner. Ich verstand die Welt nicht mehr", erinnert sich der Schauspieler.

Doch auch innerhalb der restlichen Familie war es nicht unbedingt einfacher: Sigmar wuchs bei seiner Mutter und seinem Stiefvater auf, der ihn anders als seinen eigenen Sohn behandelte. Nach der Geburt seines Stiefbruders fühlte er sich daher zunehmend wie das sprichwörtliche Stiefkind. Harte Worte prägten diese Zeit: Sein Stiefvater nannte ihn unter anderem einen "Versager" und einen "Dummkopf". Obwohl es einige Kontakte zu seinem leiblichen Vater gab, empfindet der Schauspieler die Begegnungen rückblickend als emotionslos und distanziert. In einem Fall musste er seinen Vater sogar heimlich treffen, weil sein Stiefvater diesem den Zutritt zur Wohnung untersagt hatte. Seine prägende Kindheit und Jugend beschreibt der Schauspieler ausführlich in seiner Autobiografie, die im Februar unter anderem in der "NDR Talkshow" thematisiert wurde.

Abseits seiner Familiengeschichte ist Sigmar vor allem als TV-Star bekannt. Von 1995 bis 2001 spielte er in der RTL-Serie "Dr. Stefan Frank – Der Arzt, dem die Frauen vertrauen", die heute Kultstatus genießt. Auch war er in anderen Produktionen wie "Das Traumschiff" oder der "Schwarzwaldklinik" zu sehen. Viele Fans wissen nicht, dass er zudem als Synchronsprecher arbeitete. Privat hat sich Sigmar in den letzten Jahren zunehmend aus der Öffentlichkeit zurückgezogen – ein Umstand, den er in Interviews nicht zuletzt damit begründet hat, mehr Ruhe finden zu wollen. Seine Autobiografie ist für Fans und Interessierte ein tiefgehender Einblick in sein bewegtes Leben.

United Archives GmbH Sigmar Solbach in "Dr. Stefan Frank"

Getty Images Sigmar Solbach, Schauspieler

