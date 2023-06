TV-Arzt Sigmar Solbach schießt gegen Florian Silbereisen!

Er nimmt kein Blatt vor den Mund! Florian Silbereisen (41) gehört zu den bekanntesten Schlagersängern Deutschlands. Aber nicht nur dort katapultierte sich der Musiker in die Herzen seiner weiblichen Fans: Seit 2019 ist er zudem in der ZDF-Fernsehreihe Das Traumschiff in seiner Rolle als Kapitän Max Parger zu sehen. Allerdings scheint nicht jedermann von den Schauspielkünsten des Frauenschwarms überzeugt zu sein: Jetzt wettert Schauspielkollege Sigmar Solbach (76) gegen Florian!

Sigmar war bei "Das Traumschiff“ schon mehrere Male als Dr. Stefan Frank auf den Bildschirmen zu sehen. In einem Interview mit Revue Heute offenbart der Schauspieler nun, was er von Florians Rolle halte. "Silbereisen ist ein Quotenkind, auch beim Traumschiff. Das finde ich nicht gut. So was hätte das öffentlich-rechtliche Fernsehen gar nicht nötig", erklärt er.

Auch macht der 76-Jährige im Gespräch deutlich: "Jeder sollte bei seinen Leisten bleiben." Zwar sei Florian ein guter Entertainer und Mensch, aber keinesfalls ein Schauspieler. Laut Sigmar verspreche man sich von seiner Rolle, dass diejenigen, die seine Schlagersendungen gucken, ihn auch als "Traumschiff"-Kapitän sehen wollen. "Wieder so ein typisches Nach-der-Quote-Schielen", fügt der Darsteller hinzu.

Anzeige

ZDF/ Dirk Bartling Florian Silbereisen und Collien Ulmen-Fernandes bei "Das Traumschiff"

Anzeige

Getty Images Sigmar Solbach, Schauspieler

Anzeige

Dirk Bartling / ZDF Martin Grimm (Daniel Morgenroth), Max Parger (Florian Silbereisen), Hanna Liebhold (Barbara Wussow)

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de