Sie können offenbar weder Finger noch Lippen voneinander lassen! Seit Ende Oktober ist es offiziell: Nachdem Julia Prokopy (24) die Bachelor in Paradise-Liebesinsel verlassen hatte, fand sie in Nico Schwanz (41) ihren Traummann. Seither vergeht kaum ein Tag, an dem die zwei ihre Liebe nicht im Netz bekunden – selbst ein öffentliches "Ich liebe dich" ist schon gefallen. Dass ihre Beziehung in so einem Eil-Tempo voranschreitet, verwundert bei rückwirkender Betrachtung ihres ersten Dates überhaupt nicht: Offenbar waren die beiden bei dem Treffen so voneinander angetan, dass es direkt zum Dauerknutschen kam!

Das plauderte jetzt Nico höchstpersönlich im Promiflash-Interview bei der Präsentation des neuen Lambertz-FineArt-Kalenders in Berlin aus: "Der erste Kuss ist ziemlich schnell gefallen. Beim ersten Date ist das schon passiert. Ich habe sie mit beiden Händen an mich gedrückt, sie hat einfach das gemacht, was ich gemacht habe und wir haben uns geküsst. [...] Wir haben uns an diesem Abend bestimmt gut und gerne acht Stunden geknutscht", erinnerte sich der Blondschopf schwärmend.

Allerdings beschränke sich die große Anziehungskraft nicht nur auf die Mundpartie – während der gemeinsamen Knutschstunden will Nico auch sein Herz an Julia verloren haben: "Wir haben uns wirklich verliebt. Es hört sich blöd an – ich bin halt wirklich verliebt wie ein 16-Jähriger. Jemand, der verliebt ist, weiß was ich meine. Und sie genauso", strahlte das männliche Model bis über beide Ohren.

