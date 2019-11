Hat Whitney Houston (✝48) etwa zeitweise ein Doppelleben geführt? Viele Fans wissen, dass die Sängerin seit ihrer Jugend sehr eng mit Robyn Crawford befreundet war. Jahrelang waren die beiden Frauen ein Herz und eine Seele. Doch erst jetzt, sieben Jahre nach Whitneys plötzlichem Tod, verrät Robyn, wie eng die Beziehung der beiden tatsächlich war: Whitney und Robyn sollen ein Paar gewesen sein!

Das behauptet Robyn zumindest in ihrer neuen Autobiografie A Song For You: My Life with Whitney Houston. Demnach habe sie die spätere Pop-Diva im Alter von 16 Jahren in einem Sommercamp in New Jersey kennengelernt. Dort sei aus der Freundschaft der beiden Teenies schnell mehr geworden. Den körperlichen Teil ihrer Beziehung habe Whitney allerdings schon zwei Jahre später beendet, nachdem sie ihren ersten Plattenvertrag unterschrieben hatte: "Sie meinte, wenn die Leute das von uns herausfinden, würden sie es gegen uns verwenden." Auch Whitneys Mutter sei streng gegen die lesbische Liebe gewesen.

Den Kontakt haben die beiden Frauen deshalb aber noch lange nicht abgebrochen. "Whitney weiß, dass ich sie geliebt habe und ich weiß, dass sie mich geliebt hat. Wir haben einander alles bedeutet. Wir haben geschworen, zusammenzubleiben", erklärt sie in ihrem Buch. Mit ihrer Autobiografie will Robyn zeigen, wer Whitney wirklich war.

Vince Bucci/Getty Images Whitney Houston bei einer Pre-Grammy Party

Joel Saget / Getty Images Whitney Houston bei den MTV Europe Awards 1999

Getty Images Whitney Houston im September 2004

