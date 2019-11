Die Nachfrage nach der Conspiracy-Kollektion von Shane Dawson (31) und Jeffree Star (33) ist schier unglaublich! Am 1. November gingen die Beauty-Produkte der beiden YouTuber in den Verkauf – durch den Ansturm legten sie sogar Teile des Internets lahm. Zuvor thematisierte der 31-Jährige den Entstehungsprozess der Paletten und Lippenstifte in seiner sechsteiligen Web-Serie "The Beautiful World of Jeffree Star". Knapp eine Woche nach dem Launch resümiert Jeffree die bisherige Bilanz: Über 1,1 Millionen Lidschatten hat das Duo verkauft!

Zur Kollektion gehören vor allem eine große und eine kleine Lidschatten-Box, die für 29, beziehungsweise 54 Euro über den virtuellen Ladentisch weltweit ging. Der Beauty-Guru, der in der Vergangenheit schon einige Make-up-Produkte auf den Markt brachte, verriet am Mittwoch in seiner Instagram-Story, wie gut der Release lief: "Shane und ich haben heute ganz offiziell über 1,1 Millionen Paletten verkauft. Es ist so verdammt verrückt!" Damit dürfte die Conspiracy-Reihe schon jetzt zum beliebtesten Verkaufsschlager in der Schminkwelt zählen.

Auf YouTube kommt man momentan nicht an den zahlreichen Reviews der Paletten herum: Patrick Starrr, Nikkie Tutorials (25) und Trisha Paytas (31) führten bereits Looks mit den Farben vor. Aber auch hierzulande verraten die Make-up-Influencer, was sie von dem Konzept, die Einnahmen und Verkaufszahlen öffentlich zu machen, halten. Luisa Crashion feiert Shanes Videos zwar, ist sich aber nicht sicher, ob das in Deutschland genauso gut ankommen würde: "Aber ich würde mir wünschen, dass wir auch hier so frei über Geld reden könnten und sich dann tatsächlich alle Leute mit einem freuen", stellte sie in ihrem neuesten Video fest.

Instagram / jeffreestar Jeffree Star und Shane Dawson

Instagram / jeffreestar Jeffree Star, Beauty-Guru

Instagram / shanedawson Jeffree Star und Shane Dawson und ihre "Conspiracy Collection"

