Ob Jeffree Star (33) uns Shane Dawson (31) mittlerweile schon eine Minute zum Durchatmen hatten? Am 1. November brachten die beiden Influencer ihr gemeinsames Projekt, eine Make-up-Palette, auf den Markt. Die Entwicklung der Lidschatten hatte Shane zuvor in seiner neuesten YouTube-Serie "The Beautiful World of Jeffree Star" thematisiert. Der beliebte Netz-Star hatte in den sechs Episoden immer wieder daran gezweifelt, ob am Ende genügend Fans am Kauf der Beauty-Produkte seiner Conspiracy Collection interessiert sein würden. Jetzt ist klar: Die Nachfrage war noch viel größer als geahnt – das Duo legte zeitweise Teile des Internets lahm!

"Extrem viele User wollen auf unsere Website und es dauert Stunden, um die Bestellungen zu bearbeiten und die Seite wieder zum Laufen zu bringen", schrieb Jeffree geschockt auf Instagram, nachdem der Online-Shop wegen zu vieler interessierter Käufer zusammengebrochen war. Shane entschuldigte sich bei seinen Followern für die technischen Probleme: "Die Seite ist kaputt. Es tut mir so leid, wir arbeiten daran!" Nicht nur im Internet war die Nachfrage gigantisch, auch vor den Morphe-Läden bildeten sich am Release-Tag lange Schlangen – innerhalb kürzester Zeit waren die Lipglosse, Lidschatten und Spiegel restlos ausverkauft.

Doch nicht nur in den USA rissen die Fans den beiden YouTube-Promis die heiß ersehnte Ware quasi aus den Händen. Auch in Deutschland war der Andrang beim Ergattern von Teilen der Make-up-Kollaboration so groß, dass die Web-Präsenz der beiden hierzulande eine Minute vor dem Erscheinen der Produkte nicht mehr zu erreichen war. Wann Shane und Jeffree für Nachschub sorgen, steht derzeit noch nicht fest.

Instagram / shanedawson Shane Dawson und Jeffree Star im November 2019

Anzeige

Instagram / shanedawson Shane Dawson und Jeffree Star im November 2019

Anzeige

Instagram / jeffreestar Jeffree Star und Shane Dawson im Oktober 2019

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de