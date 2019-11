Eine traurige Nachricht für alle Fans von Lady Gaga (33)! Seit Dezember 2018 hat die Popsängerin zwei eigene Shows in Las Vegas: "Enigma" und "Lady GaGa Jazz & Piano". Bis Mai 2020 haben ihre Bewunderer die Chance, die begehrten Tickets für die beiden Konzert-Reihen zu ergattern und ihr Idol live zu erleben. Doch nun muss die Songwriterin eine unfreiwillige Pause einlegen: Aus Krankheitsgründen muss sie einen ihrer Gigs absagen!

Auf Facebook informierte die Amerikanerin ihre Fans über ihren Gesundheitszustand und zeigte sich auf einem Bild mit einem Inhalator sowie einer Infusion im rechten Arm. "Ich bin am Boden zerstört. Ich kann für meine vielen Fans, die angereist sind, nicht auftreten. Ich habe eine Nebenhöhlenentzündung und eine Bronchitis", ließ sie ihre Community wissen. Sie sei am Boden zerstört, dass sie nicht performen kann. Die Beauty habe ihre "Little Monsters", so wie sie ihre Anhänger nennt, niemals im Stich lassen wollen. Aber sie fühle sich zu schwach, um auf die Bühne zu gehen. "Ich mache es wieder gut!", versprach sie am Ende ihrer Nachricht.

Ende Oktober sorgte Gagas Gesundheitszustand bereits für Aufsehen. Während die Oscar-Gewinnerin mit einem Fan auf der Bühne Blödsinn trieb, stürzten beide plötzlich vom Podium. Nach dem Ärzte-Check gab sie schnell Entwarnung. Die "Paparazzi"-Interpretin habe keine schlimmen Folgen davongetragen.

Facebook / Lady Gaga Lady Gaga sagt eine "Enigma"-Show ab

Getty Images Lady Gaga, Musikerin

Getty Images Lady Gaga im September 2019

