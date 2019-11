Geht Daniela Büchner (41) bei ihren Postings etwa sofort von negativen Kommentaren aus? In den vergangenen Monaten erfand sich die Witwe von Jens Büchner (✝49) in Sachen Frisur immer wieder neu. Gerade ließ sich die Wahl-Mallorquinerin wieder einen neuen Look verpassen und stellte das Ergebnis auch gleich ins Netz. Vor unfreundlichen Rückmeldungen wappnete sich Danni dabei sofort auf ihre gewohnt humorvolle Art.

"Ich denke, man muss etwas Neues tun, um sich immer wieder neu zu erfinden", schrieb die Goodbye Deutschland-Darstellerin zu einem Instagram-Foto von sich mit der neuen Frisur. Danni trägt die Haare nun kürzer und dunkler, mit nur wenigen blonden Highlights. Darunter erwähnte sie sofort: "So, habe mir schon mal Popcorn besorgt, um mich hier über einige Kommentare zu amüsieren."

Und tatsächlich: Negative Stimmen ließen nicht lange auf sich warten. "Du siehst uralt aus mit der Friese" oder "Wie hieß die von den Dalmatinern? So siehst du jetzt aus", heißt es unter dem Posting. Die Mehrheit der Kommentatoren feierten den neuen Look allerdings.

ActionPress Daniela Büchner im Mai 2019

Instagram / dannibuechner Daniela Büchner auf Mallorca

ActionPress Daniela und Jens Büchner im Sommer 2018

