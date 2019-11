SIE war der absolute Hingucker! Marie Nasemann (30) gab erst vor wenigen Tagen bekannt, dass sie zum ersten Mal schwanger ist. Nach einer Fehlgeburt befindet sich die ehemalige Germany's next Topmodel-Kandidatin wieder in anderen Umständen und teilte ihr Glück mit ihren Fans. Jetzt feierte das Model sein erstes Red-Carpet-Debüt in der Schwangerschaft: Marie strahlte bis über beide Ohren zusammen mit ihrer Babykugel auf dem roten Teppich!

Am Rande der GQ Men of the Year 2019 Awards in Berlin traf Promiflash die werdende Mami mit einem Lächeln im Gesicht. Ihren deutlich sichtbaren Babybauch setzte die 30-Jährige dabei gekonnt in Szene und wickelte die Fotografen in ihrem eleganten Strickkleid um den Finger. Nachdem die ersten Monate für die Beauty kein Zuckerschlecken waren, geht es ihr dafür heute umso besser. "Ich freu mich total, dass ich endlich wieder richtig fit bin", erzählte sie im Promiflash-Interview.

Dennoch hatte Marie vor der langen Veranstaltung etwas Respekt – kämpfte sie in letzter Zeit mit starker Müdigkeit. "Die letzten drei Abende war ich um halb neun im Bett, keine Ahnung, wie ich das heute durchstehen soll", verriet sie im Gespräch.

Kursi / SplashNews.com Marie Nasemann, Model

Kursi / SplashNews.com Marie Nasemann bei den GQ Awards in Berlin 2019

ActionPress Model Marie Nasemann in Hamburg 2019

