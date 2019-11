Janine Christin Wallat (24) hatte einen echten Horrortag: Die Bachelor in Paradise-Kandidatin suchte einen Friseur auf, um sich einer Typveränderung zu unterziehen – die Färbe-Aktion ging aber gründlich nach hinten los. Ihre Mähne nahm die Farbe an unterschiedlichen Stellen unterschiedlich auf, sodass Janine nach dem Abwaschen und Trocknen gefleckt aussah. Das brachte die TV-Darstellerin fast zum Weinen. Doch nach einer weiteren Behandlung konnten die Haare gerettet werden.

Das verkündete die gelernte Hair-Stylistin nun sichtlich erleichtert in ihrer Instagram-Story. "Jetzt haben wir es zum Glück gerettet, wie man sieht, ist es eine schöne Farbe. Es ist sehr sehr hell, ich muss mich noch daran gewöhnen, aber ich mag es", verriet Janine und hielt das finale Ergebnis in die Kamera. Insgesamt sechs Stunden saß die lockige Schönheit heute im Salon und konnte am Ende den Laden dann doch noch glücklich verlassen.

Vor Kurzem schockierte Janine mit einer ganz anderen Offenbarung. Laut eigenen Angaben gab es eine Zeit in ihrem Leben, wo sie sich wegen eines Schönheitsideals, dem sie eine Zeit lang entsprechen wollte, runtergehungert habe. So eine Denkweise habe sie aber hinter sich gelassen und fühlt sich heute rundum wohl, auch mit ein paar mehr Pfunden drauf.

Instagram / janine_christin_wallat Haare von Janine Christin Wallat

Instagram / janine_christin_wallat Janine Christin Wallat 2019

Instagram / janine_christin_wallat Haare von Janine Christin Wallat

