Die Katze ist aus dem Sack! Im August machte Ashley Graham (32) es offiziell: Sie und ihr Liebster Justin Ervin gaben bekannt, dass sie ihren ersten gemeinsamen Nachwuchs erwarten. Seither hält das Supermodel seine Fans nur zu gerne über die Schwangerschaft auf dem Laufenden – seien es körperliche Veränderungen, kleine Beschwerden oder einfach tolle Babybauch-Fotos. Das Geschlecht des Kindes blieb allerdings Ashleys Geheimnis – bis jetzt. In einer Talk-Show offenbarte sie nun, ob sie sich auf männlichen oder weiblichen Nachwuchs freut!

Die 32-Jährige war nun zu Besuch in der The Ellen DeGeneres Show und stand dort Rede und Antwort. Als die Moderatorin dann ein flottes Frage-und-Antwort-Spielchen mit der Brünetten spielte, sprudelte es aus Ashley heraus. Nach den Fragen nach – zum Beispiel – geheimen Teenager-Geschichten fragte Ellen (61) ganz dreist, ob Ashley ein Mädchen oder einen Jungen erwarte. Und weil diese gerade ohnehin im Redefluss war, gab es auch eine klare Antwort: "Einen Jungen." Noch während ihr diese Worte über die Lippen gingen, verfiel Ashley in ein euphorisches Kreischen. "Ich werde die Mutter eines Jungen sein!"

In der Sendung wurde sogar noch ein zweites Schwanger-Secret gelüftet. Die Laufstegschönheit gab bekannt, dass der Geburtstermin in den Januar falle. Sollte es früher kommen, sei Ashley aber schon überaus bereit und vorbereitet für den Familienzuwachs.

Instagram / ashleygraham Ashley Graham, Model

Getty Images Supermodel Ashley Graham

Getty Images Ashley Graham im September 2019 in New York

