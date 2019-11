Sonnige Grüße aus der nicht allzu fernen Vergangenheit! In letzter Zeit häuften sich eher negative Schlagzeilen um DSDS-Star Menowin Fröhlich (32): Neben einigen ernsten Rückblicken auf seine Zeit im Gefängnis waren zuletzt auch Gerüchte um geprellte Hotel- und Taxirechnungen im Umlauf. Jetzt erinnert er sich an weitaus angenehmere Zeiten zurück: Menowin postet ein Throwback-Bild von einem romantischen Urlaub in Italien!

Auf seinem Instagram-Account kehrt der 32-Jährige zurück in den Sommer. Der Schnappschuss zeigt ihn und seine kürzlich angetraute Ehefrau Senay (28) in Venedig. Herr und Frau Fröhlich strahlen regelrecht um die Wette, wobei der Familienvater liebevoll von seiner Partnerin umarmt wird. "Man vergisst einfach zu schnell die schönen Zeiten", schwelgt Menowin in Erinnerungen. Ob etwas Ernstes hinter dieser Zeile steckt, ist allerdings noch unklar.

Aktuell geht es bei dem Sänger alles andere als entspannt zu: Unter seinem Dach wird kräftig renoviert. Zusätzlich kämpft er gegen eine Erkältung an. Kein Wunder also, dass er mit vergangenen Momentaufnahmen diesem stressigen Alltagswahnsinn zu entkommen versucht.

Instagram / menowin_official Senay und Menowin Fröhlich

