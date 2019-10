Hat sich Menowin Fröhlich (32) einen weiteren Fehltritt geleistet? Der einstige DSDS-Kandidat sorgte bereits in der Vergangenheit nicht nur für positive Schlagzeilen: Mehr als einmal war der Sänger mit dem Gesetz in Konflikt geraten. Zuletzt zeigte er sich aber relativ geläutert mit Ehefrau Senay in Das Sommerhaus der Stars und gab zu, seine früheren Taten zu bereuen. Doch eine Taxifahrerin erhebt nun schwere Vorwürfe: Menowin soll eine Rechnung nicht begleichen wollen!

Wie Petra Pabst gegenüber Closer offenbarte, sammelte sie den ehemaligen Promi Big Brother-Bewohner nachts in Wuppertal ein, um ihn dann mit einem Zwischenstopp in Bochum nach Dortmund zu bringen. Bei so langen Fahrten sei es üblich, im Voraus zu bezahlen, doch Menowin habe sie mit seinem Promistatus erst einmal vertröstet. Am Zielort angekommen, soll der Reality-TV-Star schriftlich zugesichert haben, den Betrag von rund 166,80 Euro direkt am Morgen nach der Fahrt zu bezahlen: "Er hat sich tausend Mal entschuldigt und schwor mir, 200 Euro zu überweisen", berichtete Petra. Doch leider ist Menowin der Zahlung nicht nachgekommen.

Über mehrere Tage soll er Petra via WhatsApp hingehalten haben, sogar eine persönliche Geldübergabe habe Menowin kurzfristig abgesagt. "Ich habe ihm dann eine Sprachnotiz geschickt, dass ich jetzt zur Polizei fahre und ihn anzeige. Daraufhin hat er mich blockiert", erklärte sie enttäuscht. Auf dem Geld bleibt Petra nun sitzen – dazu komme sogar noch einmal gut das Doppelte wegen des Dienstausfalls. "Das ist so gemein. Ich habe ihm vertraut. Ich hoffe wirklich, dass er seine gerechte Strafe bekommt", schloss die Dienstleisterin ab.

