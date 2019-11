Die Fans von George Michael (✝53) dürfen sich freuen! Mit bekannten Hits wie "Wake Me Up Before You Go-Go" oder "Last Christmas" stürmte der britische Sänger zu Lebzeiten die Charts. Nach seinem überraschenden Tod im Dezember 2016 wurde es still um den Gründer des Musikduos Wham!. Jetzt ist er posthum wieder im Gespräch: Georges Management veröffentlicht nun einen bislang unbekannten Track!

"This Is How (We Want You To Get High)" heißt der neue Titel, der seit Mittwoch auf dem Markt ist: Das Musikstück soll in der Zeit zwischen 2012 und 2015 entstanden sein. Dabei handelt es sich um keine romantische Ballade – laut dem Musikblog Idolator schildert George in dem Song seinen lebenslangen Kampf gegen die Sucht. "Dein Daddy war ein Trinker", lautet eine Zeile des Stücks, in dem der Popstar seine schwere Vergangenheit zu einem flippigen Gute-Laune-Beat auf den Punkt bringt.

In den 80er Jahren hatte George seinen musikalischen Durchbruch. 1981 gründete der Musiker zusammen mit seinem früheren Schulfreund Andrew Ridgeley (56) die Band "Wham!". Im Alter von 53 Jahren starb der zweifache Grammy Award-Preisträger im Dezember 2016 an Herzversagen.

Getty Images George Michael im Februar 2005

Anzeige

Peter Macdiarmid/Getty Images George Michael in London

Anzeige

Getty Images George Michael und Andrew Ridgeley, 1984

Anzeige

Was haltet ihr von Georges neuem Song? Finde ich super! Ist nicht so mein Fall! Abstimmen Ergebnis anzeigen



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de