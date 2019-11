Liebe hat nichts mit dem Alter zu tun! Das weiß auch Roland Emmerich (63). Seit elf Jahren ist er mit seinem Partner Omar de Soto liiert. Vor zwei Jahren gaben sich die beiden im Kreise ihrer Familie und Freunde, zu denen bekannte Gesichter wie der Schauspieler Jason Isaacs gehören, das langersehnte Jawort. Dass zwischen dem Regisseur und seinem Ehemann ein größerer Altersunterschied besteht, stört ihn kein bisschen.

"Er ist 33 Jahre jünger als ich und das macht überhaupt nichts aus", sagte Roland in einem Interview mit t-online.de. In ihrer Ehe habe Omar sogar die Hosen an. "Das ist ganz witzig. Ich werde von ihm immer beäugt. Er fragt dann: 'Warum machst du es nicht so und so?'", erzählte er von dem gemeinsamen Alltag. Wenn es jedoch um seinen Beruf geht, sei der 63-Jährige der Boss.

Und wie sieht es mit Nachwuchs im Hause Emmerich aus? "Wir versuchen es jetzt erst mal mit zwei Hunden", schmunzelte der "Independence Day"-Macher. Da der Vierbeiner nach rund einem halben Jahr noch immer nicht stubenrein sei, halte er Kinder für keine gute Idee: "Die tanzen uns völlig auf der Nase rum."

ActionPress Roland Emmerich bei der Hand- und Fußabdruckszeremonie am TCL Chinese Theater in Hollywood

ActionPress Omar de Soto und Roland Emmerich

Instagram / rolandemmerich Roland Emmerich mit seinem Hund Liddle

