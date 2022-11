Roland Emmerich in Rente: "Nächster Film ist mein letzter"

Roland Emmerich (67) macht Schluss. Der deutsche Filmproduzent ist bekannt für seine Katastrophenfilme. Blockbuster wie "Independence Day", "Godzilla", "The Day After Tomorrow" und "2012" machten ihn zum Star. Die Fortsetzung des Kinoerfolgs "Independence Day" war ein jedoch ein Flop. Der Regisseur bereut bis heute, dass er dem Projekt zugestimmt hat. Jetzt macht der Hollywoodstar allerdings eine große Ankündigung: Er wird bald in Rente gehen.

Mit Bild am Sonntag sprach Roland über sein nächstes Projekt. "Es wird darum gehen, dass die Welt aus den Fugen gerät. Aus meiner Sicht hat das allerdings in erster Linie mit Umweltkatastrophen zu tun", verriet er und machte kurz darauf eine große Ankündigung: "Das ist der allerletzte Film, den ich machen will."

Wie es danach weitergeht, weiß der 67-Jährige noch nicht so genau: Er will viel lesen, ein bisschen malen "und einfach Spaß haben. Aber diese Botschaft möchte ich unbedingt noch auf die Leinwand bringen. Der einzige Weg, die Menschen wachzurütteln, ist in meinen Augen, wenn sie sich vor etwas ganz schrecklich fürchten."

Getty Images Roland Emmerich, Regisseur

Getty Images Roland Emmerich, Produzent

Getty Images Roland Emmerich, Regisseur

