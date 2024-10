Bill Kaulitz hatte auf Gästeklo dieses Promis Techtelmechtel

Bill Kaulitz (35) enthüllt ein pikantes Detail aus seinem Privatleben: Der Tokio Hotel-Sänger offenbart, dass er Sex auf der Gästetoilette von Roland Emmerich (68) hatte. In seiner Radiosendung "Die kürzeste Show der Welt" auf bigFM spricht Bill über ungewöhnliche Orte, an denen er bereits intim geworden ist. Als er danach gefragt wird, antwortet er prompt: "Bei Roland Emmerich auf der Gästetoilette."

Bill erzählt in der Sendung weiter, wie es zu dem spontanen Schäferstündchen kam: "Es war spät am Abend und der Typ hatte die ganze Zeit an mir rumgebaggert – ich dachte immer noch, ich finde jemand Besseres, hab' ich nicht. Und dann hab' ich am Ende des Abends nur rübergeguckt und meinte: 'Ich muss auf Toilette, willst du mit?'", berichtet er offen. Ob der bekannte Hollywood-Regisseur Roland von diesem nächtlichen Treiben in seinem Haus weiß, lässt Bill offen.

Bekannt für seine Ehrlichkeit und sein lockeres Mundwerk ist Bill – und so teilt er in der Radiosendung auch eine weitere kuriose Geschichte aus seinem Leben. Er erzählt von einer Begegnung mit einem Fan: Sie hatte extra eine Ausbildung in einem Hotel begonnen, um ihn eines Tages beim Roomservice bedienen zu können. "Ich mache die Tür auf, sie behält noch komplett die Fassung und als die Tür zu war, schmeißt sie die Uniform runter, schmeißt sich auf den Boden, fängt an zu weinen und sagt, ihr großer Traum ist in Erfüllung gegangen, sie möchte nur einmal mit mir schlafen", berichtet Bill. Obwohl die Situation beängstigend war, gelang es dem Sänger, das Zimmer zu verlassen und seinen Sicherheitsmann zu informieren. Der Fan wurde anschließend entlassen. "Aber sie hatte ihren Moment", fügt er humorvoll hinzu.

Getty Images Roland Emmerich, Produzent

Getty Images Bill Kaulitz, Sänger

