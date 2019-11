Diese zwei sind unzertrennlich! Lina Kolodochka versuchte direkt zweimal im Fernsehen ihr Liebesglück zu finden. Doch weder bei Der Bachelor gab es die finale Rose, noch machte sie bei Bachelor in Paradise einen guten Fang. Doch dann, abseits der TV-Kameras, ging alles Schlag auf Schlag: Seit Ende Juni ist sie offiziell mit dem Fußballer Erdem Özgenç zusammen, schon im September folgte die Verlobung. Und die Verliebtheitsgefühle klingen wohl einfach nicht mehr ab: Jetzt machte Lina ihrem Partner eine rührende Liebeserklärung!

Auf Instagram teilte die Blondine ein weiteres Pärchenfoto von sich und ihrem Liebsten vor dem Ethnografischen Museum in Ankara. Dazu gab es von der Beauty reichlich liebe Worte: "Schicksal. Früher, als mir jemand gesagt hat, dass man es merkt, wenn die Person für dich bestimmt ist, habe ich nicht daran geglaubt. Und heute weiß ich – es stimmt zu hundert Prozent", philosophierte Lina. In einer so kurzen Zeit habe es bereits so viele schöne Momente, aber auch Herausforderungen gegeben. "Ich bin so glücklich, dich immer an meiner Seite zu haben", schwärmte sie abschließend.

Dass Lina sich mit Erdem so richtig sicher ist, verrät auch ein Blick in die Hashtags: "Bald-Ehemann", schrieb sie dort. Wann für die Turteltauben die Hochzeitsglocken läuten sollen, ist bisher allerdings noch nicht bekannt.

Instagram / linakk Erdem Özgenç und Lina Kolodochka im August 2019

Anzeige

Instagram / linakk Lina Kolodochka, Ex-Bachelor-Kandidatin

Anzeige

Instagram / linakk Lina Kolodochka und Erdem Özgenç in der Türkei

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de