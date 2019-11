Wie die Mutter, so die Tochter! Sara Kulka (29) ist stolze Mama von zwei Kindern und lässt ihre Community nur zu gern an ihrem Glück teilhaben. Dabei verzückt die ehemalige Germany's next Topmodel-Kandidatin ihre Fans immer wieder mit niedlichen Aufnahmen von Matilda und Annabel – nun veröffentlichte sie ein neues Foto von ihrer Großen und bewies damit: Die Fünfjährige wird ihrer Mama immer ähnlicher!

Dieser Anblick ist aber auch zu goldig! Auf Saras neuem Instagram-Bild posieren die beiden in nahezu identischen Outfits auf der Straße. Das Model und Matilda sind komplett in schwarz gekleidet und tragen darüber einen braunen Teddymantel. Dabei habe ihr Spross es vor Kurzem noch vorgezogen, in pinkfarbener und glitzernder Kleidung rumzulaufen. "Und nun ist die Zeit bei Matilda gekommen, in der sie so sein möchte wie ich und am liebsten das trägt, was ich anziehe", offenbarte die 29-Jährige und freute sich darüber, ein Fashion-Idol für ihre Kleine zu sein: "Ein bisschen stolz bin ich schon, dass sie mich inzwischen auch als optisches Vorbild den Prinzessinnen vorzieht."

Die Mami-Bloggerin sei zudem glücklich darüber, dass ihre Tochter mittlerweile in der Lage sei, selbst zu entscheiden und ihren eigenen Kopf habe. Sie räumte aber auch ein, dass es ein wenig komisch sei, ihr Kind in ähnlichen Sachen zu sehen – auch die kunterbunte Prinzessinnen-Zeit vermisse sie ein wenig. Dabei muss Sara gar nicht traurig sein, denn ihren Fotos zufolge befindet sich ihre Zweitgeborene noch immer in einer pinken Klamotten-Phase.

Instagram / sarakulka_ Sara Kulka mit ihren Töchtern Matilda und Annabel

Instagram / sarakulka_ Sara Kulka mit ihren Töchtern Annabell und Mathilda

Instagram / sarakulka_ Sara Kulka, Model und Influencerin

