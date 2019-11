Sara Kulka (29) erinnert sich an die Geburt ihrer jüngsten Tochter zurück! Die ehemalige Germany's next Topmodel-Kandidatin ist stolze Mama zweier Mädchen, die mittlerweile zwei und vier Jahre alt sind. Ihre Familie hat für die Blondine oberste Priorität, was sie auch auf Social Media durch wiederholte Einblicke in ihr Kinderglück zeigt. Weil die kleine Annabell gerade etwas angeschlagen ist und Sara deshalb keine aktuellen Pics posten kann, begeistert sie die Fans jetzt mit einem Throwback-Post. Die Ex-Castingshow-Teilnehmerin stellt ein Familienbild von ihrer ersten Nacht zu viert ins Netz.

"Dieses Foto entstand im Krankenhaus, in unserer ersten Nacht zu viert als Familie", erklärt die 29-Jährige unter einem Instagram-Foto, auf dem sie und ihre Kids schlafend im Krankenhausbett liegen. Nach der anstrengenden Geburt schlummert die Zweifach-Mutti friedlich zwischen den beiden. Fotograf der süßen Szene war Saras Mann. Während seine Liebsten sich die gemeinsame Erholung gönnten, knipste er den Schnappschuss fürs Familienalbum.

Auch wenn ihr Nachwuchs jetzt schon größer ist – in den Kindergarten geht es aktuell weder für Matilda noch für ihre jüngere Schwester. Weil die anfängliche Eingewöhnung nicht optimal verlaufen sei, hätten sich Sara und ihr Partner dazu entschieden, beide Kinder erst im Alter von fünf Jahren anzumelden. "Ich selber bin auch ohne aufgewachsen und es war eine der schönsten Zeiten meines Lebens", erinnerte sich die Influencerin im Promiflash-Interview an ihre eigene Kindheit zurück und freute sich, die Zeit mit ihren Girls zu Hause noch etwas auszudehnen.

Instagram / sarakulka_ Sara Kulka mit ihrer jüngsten Tochter

Instagram / sarakulka_ Sara Kulka mit ihrer Tochter, Oktober 2019

Instagram / sarakulka_ Sara Kulka mit ihren Kindern

