In der 15. Staffel von Sturm der Liebe war sie "die Böse": Annabelle Sullivan (Jenny Löffler, 30)! Sie versuchte regelmäßig, ihrer Halbschwester Denise Saalfeld (Helen Barke, 24) das Leben zur Hölle zu machen: Sie schreckte auch nicht vor Bestechung oder sogar einem Mordversuch zurück – ziemlich harter Tobak! Doch nun bekommt die Blondine fiese Konkurrenz: Eine neue Intrigantin erscheint am Fürstenhof – und sie kennt man bereits aus anderen Serien!

Nadja Holler wird voraussichtlich ab dem 10. Dezember für Trubel in der ARD-Telenovela sorgen. Sie ist eine alte Bekannte von Tim (Florian Frowein, 31) und wird als skrupellos beschrieben: "Als sie erfährt, dass ihr ehemaliger Liebhaber Tim Degen sich inzwischen als Saalfeld entpuppt hat und somit Erbe eines großen Vermögens ist, kommt sie an den Fürstenhof, um ihre Affäre mit ihm wieder aufzunehmen", steht in ihrer Charakterbeschreibung. Sie sei außerdem eine Person, die über Leichen gehen würde. Verkörpert wird Nadja von Anna Lena Class. Die Münchnerin war bereits zwischen 2006 und 2009 in Rote Rosen zu sehen, 2010 spielte sie ein Jahr bei Marienhof mit und von 2014 bis 2015 war sie Teil des Unter uns-Casts.

Nadja stellt sich bei "Sturm der Liebe" zwischen Tim und Franzi (Léa Wegmann, 29) – dem eigentlichen Traumpaar der Serie. Doch für die Avancen der dunkelhaarigen Beauty ist der Pferdenarr zunächst mehr als anfällig: "Nadja ist eine Person aus der Vergangenheit, durch die Tim noch eine Verbindung zu Ralf hat. Ralf war seine einzige Bezugsperson", erklärte Tim-Darsteller Florian gegenüber Promiflash. Nadja sei eine lange Zeit an Tims Seite gewesen und würde es dadurch schaffen, ihn zu berühren.

"Sturm der Liebe", montags bis freitags ab 15:10 Uhr im Ersten.

ARD/Christof Arnold Anna Lena Class in einer Szene von "Sturm der Liebe"

ARD/Christof Arnold Anna Lena Class als Nadja Holler bei "Sturm der Liebe"

ARD/Christof Arnold Anna Lena Class und Florian Frowein bei "Sturm der Liebe"

