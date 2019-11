Freudige Nachrichten für alle Geisterjäger-Fans! In den 80ern feierte der Film Ghostbusters weltweit riesige Erfolge und erlangte schon bald Kult-Status. Anfang dieses Jahres wurde angekündigt, dass die beliebte Grusel-Komödie eine Fortsetzung bekommen könnte. Seitdem stellen sich viele Anhänger des Streifens die Frage, ob jemand von der originalen Besetzung wieder mit von der Partie wäre. Bill Murray (69), der die Figur des Dr. Peter Venkman verkörperte, meldete sich daraufhin zu Wort: Für einen neuen Teil wäre er sofort zu haben. Nun soll sein Wunsch und auch der Wunsch der Fans in Erfüllung zu gehen: 2020 kommt die Forsetzung von "Ghostbuster" in die Kinos – und der 68-Jährige kehrt dabei als Geisterjäger zurück auf die Leinwand!

Dan Aykroyd (67), der zum originalen Cast von 1984 dazugehört und ebenfalls bei dem Sequel mit dabei sein wird, verkündete die freudige Nachricht in der The Greg Hill Show. Dabei verriet er, dass sein Co-Star Murray wieder in seine Rolle des liebenswerten Parapsychologen schlüpfen wird. Außerdem schwärmte der Dr.-Raymond-Stantz-Darsteller: "Jason Reitman hat ein wunderschönes, herzliches Drehbuch geschrieben, das die echte DNA aus den ersten beiden Filmen enthält und direkt an die dritte Generation anknüpft."

Neben Bill und Dan werden noch weitere Stars aus dem ersten Geisterjäger-Film mit dabei sein. Die Rückkehr von Ernie Hudson, Sigourney Weaver (70) und Annie Potts soll ebenfalls bereits besiegelt sein. Nur Harold Ramis (✝69), der im Jahr 2014 verstorben ist, wird entsprechend nicht mit von der Partie sein können – doch es wurde versprochen, dass seine Anwesenheit in der Fortsetzung spürbar sein soll.

ActionPress Bill Murray, Dan Aykroyd und Harold Ramis in "Ghostbusters"

Getty Images Dan Aykroyd bei der Premiere von "Ghostbusters" 2016

Getty Images Bill Murray beim 14. Film Festival in Rom 2019

