Lamar Odom (40) hatte eigentlich allen Grund zu feiern! Am vergangenen Mittwoch wurde der Ex-Mann von Reality-TV-Star Khloé Kardashian (35) nämlich stolze vierzig Jahre alt. Geplant hatte der Profisportler zu seinem besonderen Ehrentag aber nichts – seine Freundin Sabrina Parr allerdings schon, und zwar in geheimer Mission. Die Fitness-Trainerin trommelte Freunde und Familie zusammen, ohne dass ihr Liebster es bemerkte. Damit bescherte die 32-Jährige dem Ex-Basketball-Star einen unvergesslichen Tag inklusive abendlicher Überraschungsparty in Atlanta!

"Gestern durfte ich eine unglaubliche Erfahrung machen", schrieb Lamar bei Instagram. Dass sich jemand so für ihn ins Zeug legt und alle Hebel in Bewegung setzt, um ihn gebührend zu feiern, scheint eine neue Erfahrung für den nun 40-Jährigen zu sein. So wurde er an seinem Geburtstag in einem royalblauem Anzug mit schwarzer Fliege zum Dinner in Atlanta ausgeführt. Die anschließende Party im dortigen Nachtclub sei tanzwütig und lang, aber auch nur ein Teil der Überraschung gewesen. Ein romantisches Frühstück rundete den Ehrentag perfekt ab. Das alles hatte der zweifache NBA-Meister seiner Freundin Sabrina zu verdanken – und entsprechend stolz zeigte er sich anschließend bei Instagram: "Sie ist großartig", schwärmte er.

Seit Juli sind der Profi-Sportler und die Fitness-Trainerin ein Paar. Von ihr habe der Dreifach-Papa bereits viel lernen können: "Sie hat mir so viel über die Liebe und das Leben gezeigt", erzählte Lamar. Laut Dailymail soll das Paar derzeit sogar eine eigene Reality-Show über ihr gemeinsames Leben planen.

Instagram / lamarodom Sabrina Parr und Lamar Odom, November 2019

Splash News Lamar Odom, Oktober 2017

Instagram / getuptoparr Lamar Odom und Sabrina Parr, November 2019

