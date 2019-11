Wieder vergeben? Noch vor wenigen Tagen hatte sich Kaitlynn Carter (31) öffentlich zur kurzen Romanze mit Miley Cyrus (26) geäußert: Es sei für sie wahre Liebe gewesen und eine unglaubliche Erfahrung, für die sie ihr auf ewig dankbar sei. Die Influencerin stand als die Verlassene mit gebrochenem Herzen da, während Miley schon längst mit ihrem neuen Beau Cody Simpson (22) auf Wolke sieben schwebt. Jetzt überraschte Kaitlynn allerdings alle – mit einer neuen männlichen Begleitung an ihrer Hand!

Am Freitagabend schlenderte die 31-Jährige durch die Straßen von New York. Händchen haltend an ihrer Seite ein attraktiver braunhaariger Mann namens Joey Zauzig. Beide teilten auf ihren Instagram-Accounts ein gemeinsames Bild aus dieser Nacht. Kaitlynn schrieb unter ihrem Post: "Für immer mein New York Date", weshalb viele ihrer Fans schon aufgeregt wurden und munkelten, der 31-Jährige sei ihr neuer Freund. Andere Follower konterten allerdings sofort: "Leute, er ist nicht ihr Freund – er ist schwul!" Das Duo selbst meldete sich zu seinem Beziehungsstatus allerdings noch nicht zu Wort.

Für Kaitlynn scheint das Geschlecht ihres Partners zumindest zweitrangig zu sein. Im Elle-Magazin erklärte sie bereits: "Ich habe keinen festen Typ von Mensch, auf den ich stehe. Ich fühle mich eher zu der Art hingezogen und der Seele, die dahintersteckt." Was denkt ihr darüber? Hängt Kaitlynn noch an Miley – oder könnte sie in Joey einen neuen Partner gefunden haben? Stimmt ab!

MEGA Kaitlynn Carter und Mile Cyrus, September 2019

Getty Images Kaitlynn Carter, September, 2019, West Hollywood

Actionpress/ Chris Wolf/starmaxinc.com Kaitlynn Carter und Miley Cyrus in Los Angeles, September 2019

