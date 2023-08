Nach drei Jahren Liebe: Kaitlynn Carter hat sich verlobt!

Das ist mal eine romantische Überraschung! Kaitlynn Carter (34) und ihr Partner Kristopher Brock führen bereits ein richtig idyllisches Familienleben. Die Bloggerin und ihr Liebster durften ihre Beziehung bereits mit zwei gemeinsamen Kindern krönen: Im September 2021 war ihr Sohn geboren worden und erst im Februar dieses Jahres folgte eine kleine Tochter. Verheiratet ist das Paar allerdings nicht. Doch das ändert sich jetzt: Kristopher hat seiner Kaitlynn nämlich einen Antrag gemacht.

Und Kaitlynn rechnet offenbar überhaupt nicht mit der romantischen Geste. Bei Instagram verkündet die Bloggerin die frohe Botschaft mit einem niedlichen Video. Das Paar musste offenbar am Straßenrand anhalten, denn sie sind mitten im Grünen neben ihrem Auto mit geöffneter Motorhaube zu sehen. Kristopher nutzt die Gelegenheit und die romantische Kulisse: Sehr zur Überraschung seiner Partnerin geht er vor ihr auf die Knie. "Er hat mich gut erwischt", scherzt die 34-Jährige in der Bildbeschreibung. Die zweifache Mutter nimmt den Antrag ihres Liebsten selbstredend an.

In den Kommentaren freuen sich die Fans mit den frisch Verlobten – und überschütten das Paar mit Gratulationen und jede Menge Herzen. Sogar Linda Thompson (73), die Mutter von Kaitlynns Ex Brody Jenner (39), gratuliert den beiden herzlich. "Freue mich so für euch beide und eure wunderbaren Babys", schreibt Linda dazu.

Instagram / kaitlynn Kaitlynn Carter bekommt eine Antrag von Kristopher Brock

Instagram / kaitlynn Kailtynn Carter im Februar 2023

Instagram / kaitlynn Kaitlynn Carter mit ihrem Partner Kristopher Brock

