Kaitlynn Carters (33) Baby ist auf der Welt! Im Juni 2021 ging die Ex-Freundin von Sängerin Miley Cyrus (28) mit süßen Neuigkeiten an die Öffentlichkeit: Sie und ihr Partner Kristopher Brock erwarten ihr erstes gemeinsames Kind. Die ersten Schwangerschaftsfotos ließen nicht lange auf sich warten. Die Instagram-Bekanntheit gab ihren Fans jede Menge Einblicke in ihre aufregende Schwangerschaftsreise. Jetzt durfte Kaitlynn ihren Nachwuchs endlich in die Arme schließen. Es ist ein Junge mit dem Namen...

...Rowan Carter Brock! "Unser kräftiges Kerlchen wurde am 30. September 2021 um 2:53 Uhr geboren", verkündete die frischgebackene Mama die Geburt ihres Sohnes. "Wir sind alle glücklich und gesund und so verliebt", schwärmte die Blondine von ihrem süßen Nachwuchs und postete ein Instagram-Foto von sich, wie sie den kleinen Rowan stillt.

Kaitlynn und ihr Partner Kristopher sind seit etwas über einem Jahr zusammen. Während es für die 33-Jährige das erste Kind ist, hat Kristopher bereits einen sechsjährigen Sohn namens Charlie aus einer vergangenen Ehe.

Instagram / kaitlynn Kaitlynn Carter während ihrer Schwangerschaft, August 2021

Getty Images Kaitlynn Carter, US-amerikanische TV-Bekanntheit

Instagram / kaitlynn Kaitlynn Carter und Kristopher Brock

