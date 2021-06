Kaitlynn Carter (32) zeigt endlich mehr von ihrer Schwangerschaft! Vor wenigen Wochen machte die Ex-Freundin von Sängerin Miley Cyrus (28) öffentlich, dass sie bald ihr erstes Kind bekommt. Auf dieses wartet sie mit ihrem Partner Kristopher Brock, mit dem sie seit etwas mehr als einem Jahr zusammen ist. Doch ihre runde Babykugel zeigte die Beauty ihren Fans zunächst nur auf einem Foto mit ihrem Schatten – bis jetzt: Nun gibt es endlich Bilder der schwangeren Kaitlynn.

Auf Instagram teilte die Reality-TV-Darstellerin nun Bilder von sich und ihrem bereits recht großen Babybauch. Auf diesen Fotos nahm sie aber nicht etwa eine klassische Babybauch-Pose ein, in der sie ihre Kugel hält, nein: Sie fläzte sich auf einer Liege einfach gemütlich in der Sonne. Das runde Babybäuchlein schien in den Posts fast schon nebensächlich zu sein. Den entspannten Gesichtszügen von Kaitlynn nach zu urteilen, scheint sie ihre Schwangerschaft aber wohl in vollen Zügen zu genießen.

Eine Gender-Reveal-Party braucht Kaitlynn offenbar übrigens nicht mehr: In einem Instagram-Post verplapperte sich kürzlich nämlich ihre Schwester. Diese verriet, dass Kaitlynn und Kristopher wohl einen Jungen erwarten. Wann ungefähr das Baby auf die Welt kommen soll, ist derzeit noch nicht bekannt.

Anzeige

Instagram / kaitlynn Kaitlynn Carter, 2021

Anzeige

Getty Images Kaitlynn Carter, Bloggerin

Anzeige

Instagram / kaitlynn Kaitlynn Carter, 2021

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de