Es gibt offenbar kein böses Blut zwischen Kaitlynn Carter (33) und ihrem Ex Brody Jenner (38). Die Bloggerin verkündete vor wenigen Tagen stolz auf Social Media, dass sie und ihr Freund Kristopher Brock ihr erstes gemeinsames Kind bekommen haben. Aber was sagt eigentlich Brody zu den Babynews seiner Ex? Er kommentiert Kaitlynns Beitrag im Netz nun ebenfalls mit einigen Zeilen.

Vergangenen Donnerstag teilte Kaitlynn die süßen Neuigkeiten auf Instagram und verriet dort auch schon den Namen ihres Sohnes: Rowan Carter Brock. Brody kommentierte nun den Post seiner Verflossenen: "Herzlichen Glückwunsch, Kait! Du wirst die beste Mama!" Auch dessen Mutter, Linda Thompson (71), beglückwünschte ihre einstige Schwiegertochter zur Geburt ihres Kindes: "Muttersein steht dir ganz wundervoll! Und dieses Baby! Ich freue mich so, ihn kennenzulernen."

Kaitlynns Schwangerschaft kam für viele Leute unerwartet, da Kristopher und sie erst seit knapp einem Jahr ein Paar sind. Der liebevolle Kommentar von Kylie Jenners (24) Halbbruder mag daher für Fans ebenfalls ein bisschen überraschend kommen – immerhin eröffnete Brody seiner Ex in einer Episode "The Hills: New Beginnings" vor wenigen Monaten, dass auch er sich Sorgen darüber mache, dass sie und ihr Freund alles etwas überstürzen. "Ich finde, es ist etwas schnell, dass sie [Kaitlynn] schon schwanger ist", betonte der 38-Jährige damals.

Anzeige

Instagram / kaitlynn Kaitlynn Carter mit ihrem Baby Rowan, Oktober 2021

Anzeige

MEGA Kaitlynn Carter und Miley Cyrus, September 2019

Anzeige

Getty Images Brody Jenner und seine Ex Kaitlynn Carter im Dezember 2015

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de