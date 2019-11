Menowin Fröhlich (32) läuft es eiskalt den Rücken runter, wenn er an seine Zeit hinter Gittern denkt. Der einstige DSDS-Star hat sich in der Vergangenheit nicht nur einen Fehltritt erlaubt. Wegen seiner Vergehen musste der Sänger sogar schon mehrfach einsitzen, zuletzt 2017, nachdem er unter Drogeneinfluss und ohne Führerschein hinterm Steuer erwischt worden war. Diese Zeit liegt lange hinter Menowin. Mit Promiflash sprach er darüber, wie heftig der Aufenthalt im Knast für ihn war.

"Es gibt Menschen mit einem Schlüssel, die darüber entscheiden, wann du rausgehen darfst und wann nicht. Es wird dir alles vorgeschrieben, was du machen musst und was nicht. Du hast eigentlich selber keine großen Entscheidungen mehr. Über dich wird entschieden", schilderte Menowin seinen damaligen Alltag in der Vollzugsanstalt. Doch nicht nur die Fremdbestimmtheit habe ihn belastet, auch der spärliche Kontakt mit seinen Liebsten habe ihm wehgetan. "Deine Familie kommt, setzt sich in diesen Besucherraum, du kommst von rechts aus dem Gefängnis, die aus der Freiheit, ihr sitzt zusammen, redet eine halbe Stunde und dann trennen sich die Wege. Also ich glaube, schlimmer geht es nicht", berichtete er von den Treffen mit Senay (28) und seinen Kids.

Menowins Gefängnis-Fazit fällt dementsprechend extrem negativ aus: "Knast ist abgefuckt man. Das ist einfach ganz eklig. Ich würde es meinem schlimmsten Feind nicht wünschen, gerade wenn du Kinder hast", stellte er klar. Aktuell befinde er sich noch auf Bewährung draußen, müsse also täglich damit rechnen, bei einem weiteren Vergehen erneut verhaftet und inhaftiert zu werden. Wie findet ihr es, dass Menowin so offen über die Zeit hinter Gittern spricht?

Instagram / senayfroehlich Menowin Fröhlich und Senay Ak im August 2019

Instagram / menowin_official "Das Sommerhaus der Stars"-Teilnehmer Menowin Fröhlich

Promiflash Menowin Fröhlich, Musiker

